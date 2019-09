Cagliari: Bradaric all'Hajduk Spalato

(ANSA) - CAGLIARI, 2 SET - Il centrocampista Filip Bradaric all'Hajduk Spalato in prestito sino al termine della stagione. È una delle ultime operazioni del Cagliari per sfoltire la rosa diventata troppo ampia, soprattutto a centrocampo, dopo gli acquisti di Nainggolan, Rog e Nandez.

Bradaric è arrivato in Sardegna nell'estate 2018, dopo aver fatto parte della Croazia vice campione del Mondo in Russia. Era uno dei pezzi più pregiati del mercato rossoblù dell'estate scorsa. Nello scorso campionato ha totalizzato 29 presenze ma, con l'abbondanza di giocatori a centrocampo, non ha trovato spazi e possibilità per il secondo campionato di fila con la maglia rossoblù.

Sempre per problemi legati al sovraffollamento nella linea mediana ceduto anche Santiago Colombatto: va al Sint-Truiden, club della prima divisone belga, a titolo definitivo. Già partito anche Han, destinazione Juventus. Saranno le ultime ore di mercato a decidere i destini di Romagna, Deiola, Ragatzu e Despodov, che finora hanno trovato poco spazio.