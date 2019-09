Parata di giallisti a Florinas in Giallo

Abituati a dominare le classifiche dei libri più venduti, arrivano in Sardegna per conquistare il pubblico della decima edizione di "Florinas in Giallo - L'isola dei misteri", il festival letterario organizzato dal Comune di Florinas, col patrocinio della Regione Sardegna e la direzione artistica delle librerie Cyrano (Alghero) e Azuni (Sassari), che dopo il successo delle date estive ritorna con una quattro giorni ricchi di appuntamenti da giovedì 12 a domenica 15 settembre.

Sono Massimo Carlotto, Luca Crovi, Maurizio de Giovanni, Bruno Gambarotta, Giampaolo Simi, Enrico Pandiani, che torna al festival anche per presentare la pubblicazione in un piccolo volume del racconto "La patente", scritto e ambientato dall'autore piemontese a Florinas durante una sua residenza letteraria nel corso della scorsa edizione. E poi ancora, Piera Carlomagno, Roberto Costantini, Omar Di Monopoli, Antonio Paolacci, Paola Ronco, Giuliano Turone, Alessandro Zannoni, e gli autori sardi Gesuino Nemus e Mauro Pusceddu.

A questo gruppo di maestri italiani della suspense, molti dei quali appena tornati in libreria con i loro nuovi romanzi, "si unirà anche un grosso nome internazionale, la cui identità non sveliamo ancora, per restare in linea col mistero che caratterizza il festival, ma che per scrittura e tradizione familiare è legato a filo doppio alla storia della letteratura gotica: sicuramente terrà gli spettatori incollati alle poltrone", anticipano i direttori-librai Maria Luisa Perazzona, Elia Cossu ed Emiliano Longobardi. La colonna sonora del festival è affidata al maestro del jazz Enrico Rava.

Anche quest'anno "Florinas in Giallo" si propone come un festival della memoria e ogni giorno dedicherà un ricordo a un personaggio del mondo della cultura: giovedì, Massimo Bordin, voce storica di Radio Radicale; venerdì, il grande maestro Andrea Camilleri; sabato, Tecla Dozio, fondatrice della Libreria del Giallo Sherlokiana di Milano e prima direttrice artistica di Florinas in Giallo; domenica, l'indimenticabile noirista-surrealista Andrea G. Pinketts. A chiudere, il "Pranzo Romanzo della domenica", occasione per una chiacchierata informale con gli scrittori.