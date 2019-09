Razzismo: Cagliari, isoleremo ignoranti

(ANSA) - CAGLIARI, 2 SET - Presa di distanza dai cori razzisti, "sparuti ma non meno deprecabili", contro Lukaku. E ferma intenzione di "individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti". Questa la posizione ufficiale del Cagliari calcio nei confronti degli ululati indirizzati all'attaccante nerazzurro che si apprestava a battere un calcio di rigore. Dal club rossoblù piena solidarietà al giocatore, ma anche un invito a non generalizzare le accuse verso tutta la tifoseria sarda.

Un comunicato in italiano, ma anche in inglese perché la notizia è arrivata sino al Regno Unito, quello pubblicato dal Cagliari calcio sul suo sito internet. L'episodio è noto: ieri, prima dell'esecuzione del rigore da parte di Lukaku, il pubblico ha fischiato e si sono sentiti anche gli ululati di matrice razzista, captati e poi diffusi sul web da alcune registrazioni audio e video. "Il club ribadisce una volta di più l'intenzione di individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti, anche fosse uno soltanto, che si rendono protagonisti di gesti e comportamenti deprecabili e totalmente agli antipodi dei valori che, con determinazione, il Cagliari calcio porta avanti in ogni singola iniziativa. Quotidianamente". Piena solidarietà a Lukaku, ma no alle generalizzazioni: "La società ribadisce gli alti contenuti morali della sua gente, ma respinge fermamente ogni accusa infamante e sciocchi stereotipi che non possono assolutamente essere indirizzati verso i tifosi del Cagliari e il popolo sardo". (ANSA).