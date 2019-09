Fanno saltare porta ingresso banca e si portano via bancomat

(ANSA) - PLOAGHE (SASSARI), 1 SET - Assalto esplosivo a Ploaghe in provincia di Sassari. Poco prima dell'alba alcuni malviventi hanno fatto saltare la porta d'ingresso della filiale cittadina del Banco di Sardegna, nel centralissimo corso Giovanni Spano, si sono introdotti al suo interno e hanno portato via il bancomat. Al momento non è stato ancora stabilito quanti fossero i malviventi entrati in azione. Di sicuro mentre gli assaltatori entravano nella filiale dell'istituto di credito un altro uomo, col volto travisato, faceva da palo all'esterno dell'edificio. Un uomo che attraversava il corso alla guida della sua auto se l'è trovato di fronte, ha fermato bruscamente il mezzo, ha innestato la retromarcia ed è scappato, dando poi l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Sassari, che stanno eseguendo le indagini. Ancora non è stato possibile sapere a quanto ammonti il bottino del colpo messo a segno nella stessa banca già presa di mira otto anni fa da un commando che utilizzò le stesse modalità d'assalto.(ANSA).