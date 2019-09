Sky: “Ululati razzisti allo stadio di Cagliari contro Lukaku”, è di nuovo polemica. Tifoseria rossoblù sotto accusa, come era accaduto con Eto’o, Matuidi e Kean: secondo Sky i microfoni della tv avrebbero registrato versi razzisti contro l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, la tv chiede che i protagonisti “vengano identificati ed espulsi per sempre dagli stadi, ben sapendo che si tratta di una minoranza dei tifosi cagliaritani”. Come era successo l’anno scorso per Kean della Juventus dunque torna la bufera sul pubblico cagliaritano, anche se questa volta in tanti non hanno sentito i cori, a cominciare dall’allenatore nerazzurro Conte che in sala stampa ha dichiarato di non saperne niente. Anche il sito Calciomercato.com però nella notte accusa: “Dopo Moise Kean, anche l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è stato vittima di cori razzisti durante la sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari, mentre stava per battere il rigore poi segnato: ennesima gara macchiata da un episodio di razzismo, con i tifosi sardi che hanno indirizzato beceri versi contro il belga nerazzurro”, scrive il sito. Si tratterebbe però veramente di un caso isolato, la sportività del pubblico cagliaritano non è in discussione. Lo hanno dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, gli applausi all’ingresso in campo del grande ex Barella.

