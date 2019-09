Porto Sa Ruxi, scogli deturpati dai writer a Villasimius: “Il paesaggio non lo rovinano solo i turisti”. La denuncia dei bagnanti a Casteddu Online: “Chi deturpa il paesaggio non sono soltanto i turisti: qui c’è persino la firma del writer, assurde scritte a spray, bisogna creare sensibilizzazione contro questo tipo di gesti”, il commento di un gruppo di visitatori che hanno spedito la foto a Whatsapp Casteddu. Uno scoglio è stato pasticciato dai writer come fosse una facciata, ma si tratta invece di una delle più belle spiagge del Sud Sardegna.

