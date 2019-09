Maltempo a Serramanna: strade come fiumi in piena, puzza e auto in panne

Strade che diventano fiumi in piena, puzza insopportabile dentro le abitazioni, disagi, auto in panne, automobilisti che sono costretti a sostare a un lato della carreggiata in attesa che il livello dell’acqua si abbassi.

Tutto ciò accade a Serramanna dopo soli pochi minuti di pioggia. Si sono verificati tre temporali negli ultimi giorni, l’ultimo solo poche ore fa, e tutte e tre le volte si sono registrati importanti allagamenti soprattutto nei punti nevralgici del paese come via Serra e via Rinascita. La situazione, che non dovrebbe essere sottovaluta e che persiste da diversi anni ormai, è stata denunciata anche da Mauro Pili che rende pubbliche le immagini dell’ennesimo allagamento.

“Ogni volta che piove soprattutto via Serra diventa un fiume artificiale. C’è qualcosa che non va nella raccolta delle acque piovane – osserva Mose Marongiu, geometra – sicuramente va rivista e riprogettata la rete delle acque bianche. Investimento importante, ma altrettanto necessario. Se l’amministrazione vuole può approfittare di eseguire nuove condotte o modificare contestualmente con i lavori di scavo con la posa della rete del gas. A Vallermosa, in accordo con il Comune e Abbanoa, abbiamo fatto contestualmente gas e rete idrica in un unico scavo”.

Fonte: Casteddu On Line





