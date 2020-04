La Borsa diventa multimediale: come investire su internet

Investire da casa nel mercato delle azioni: una tendenza sempre più battuta da migliaia di utenti anche qui in Italia e che prevede un approccio facilitato al mercato delle azioni. Niente più lunghe attese da intermediari fisici, banche o promotori vari, ma possibilità di fare tutto in piena autonomia semplicemente sfruttando la rete e una piattaforma online di trading.

Per alcuni questo potrà andare a far perdere un po’ del tradizionale fascino che l’immagine dell’investitore in Borsa ha da sempre avuto, ma a guadagnarci è la semplicità oltre che la rapidità di portare a termine le operazioni. Come funziona tecnicamente il mondo della borsa online? Ce lo chiarisce il portale Investireinborsa.me che si occupa proprio di investimenti multimediali sul mercato delle azioni.

“Indubbiamente si tratta di una opportunità che nasce dall’evoluzione delle tecnologie multimediali e che consente oggi di avere accesso ai principali mercati azionari direttamente tramite il proprio pc o altro supporto. In Italia questo strumento è arrivato un po’ più tardi rispetto ad altri paesi, ma negli ultimi mesi sta iniziando ad espandersi.”

Quali sono gli strumenti che si utilizzano per investire in Borsa dalla rete?

“Le piattaforme di trading, le stesse che vengono utilizzate per fare trading online su altri strumenti finanziari. Ce ne sono tantissime e l’utente può scegliere liberamente quella che preferisce in base a caratteristiche e sevizi offerti. Ovviamente facendo sempre attenzione a scegliere un intermediario autorizzato.”

Cosa sono i Cfd e perché sono legati al concetto di Borsa online?

“Si parla dei cosiddetti Contract for Difference, ovvero Contratto per Differenza. Una tipologia particolare di contratti che prevede l’utilizzo di strumenti derivati e c he consente all’utente di investire in modo semplificato. Questo perché i Cfd sono legati ad altri strumenti e consentono di avere perdite eventuali ammortizzate.”

Quindi a monte vi è sempre un discorso di semplificazione che sta rendendo la Borsa online appetibile?

“Si parte tutto da lì. Se un tempo investire in Borsa era visto come un qualcosa cui si rivolgevano esclusivamente addetti ai lavori o persone benestanti oggi si parla di un investimento molto più popolare, alla portata di chiunque. Si può raggiungere il mercato delle azioni con un click ed iniziare a investire. Ovviamente sempre cercando di non farsi prendere la mano proprio in virtù di questa semplicità: investire resta comunque un qualcosa di molto serio da gestire con la massima cautela.”