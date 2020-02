COME PREPARARE IL MIRTO DI SARDEGNA - LA RICETTA TRADIZIONALE

Tenete conto che con un litro d’acqua potrete ottenere circa 3 litri di liquore di mirto . Se volete ottenerne di più dovrete, naturalmente, aumentare in modo proporzionale le quantità degli ingredienti. Potete personalizzare il liquore in base ai vostri personali gusti aggiungendo o diminuendo le quantità di alcol e zucchero.

Ora procediamo con la preparazione vera e propria del mirto . Cosa dovete fare? Semplice, dovete spremere le bacche per ottenere il loro denso e aromatico succo . Potete spremere le bacche a mano, anche se sarebbe meglio farlo attraverso un torchio. Raccogliete il succo in un recipiente. Adesso dovete preparare uno sciroppo facendo bollire l’acqua con lo zucchero per circa 30 minuti . Fatto questo, dovete unire in un recipiente questo sciroppo con il succo spremuto dalle bacche e anche con l’alcol residuo della macerazione (da cui avevate scolato le bacche di mirto).

Raccogliere i frutti è semplice, vi consigliamo di farlo con le mani o con appositi strumenti (cosiddetti “pettini”) che trovate in tutti i negozi di casalinghi e ferramenta. Se ci sono foglie in mezzo ai frutti raccolti toglietele, dopodiché lavate bene i frutti.

Vedi su Sardegna Remix

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.