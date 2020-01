In Sardegna c'è un locale dove puoi cenare con soli 5 euro seduto al tavolo. Ecco dov'è

Cenare con soli 5 euro seduti al tavolo con bibita inclusa? In Sardegna si può.

C'è un locale pizzeria che permette di mangiare Pizza a scelta, Bibita e patatine fritte a soli 5 euro a persona grazie all'offerta chiamata "Zona Franca" - Si chiama Pizzeria da Birillo e si trova a Sinnai (CA) in Via Giardini, 7

Il locale è molto ospitale a gestione familiare con un ambiente sereno e piacevole. La pizza è molto buona, dalla pasta non troppo grossa, realizzata con ingredienti semplici e genuini. Nel menù da 5 euro è inclusa la pizza in formato normale di qualsiasi gusto disponibile (che è abbastanza grande) ma se qualcuno la preferisce gigante basta aggiungere 1 euro. Il locale da birillo inoltre propone anche un offerta per i mangioni di pizza che non si accontentano di una pizza solo. La pizzeria propone il giropizza "Pappanci Tottu" con pizza a volontà senza limiti, bibite e patatine incluse a soli 10 euro a persona. Le pizze arrivano al tavolo tagliate a spicchi con vari gusti a disposizione a discrezione del pizzaiolo. Sarete voi a dire basta! Una sfida per chi non è a dieta.

Nel fine settimana è necessario prenotare prima ai numeri 070765588 - 3475518364 in quanto la sala che può ospitare un centinaio di persone, si riempie facilmente. Consigliamo i giorni feriali per chi preferisce stare tranquillo senza troppo caos.